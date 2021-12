Ralis 2022: Os carros elegíveis para os campeonatos em 2022 | AutoSport

Depois da FPAK ter dado a conhecer as linhas mestras dos ralis de 2022 em Portugal, são agora também conhecidas as viaturas elegíveis para cada um dos campeonatos. Tal como se esperava, há alterações significativas na alocação de viaturas, sendo que por exemplo o CPR recebe tudo o que é FIA, incluindo a nova classe/grupo e-Rally, para os carros de ralis elétricos como por exemplo o Opel Corsa e-rallye.

A nova competição Promo será a nova ‘casa’ dos RC2N, P3/X3, Grupo N, numa competição que pode receber também os R3 Atmosféricos com + de 1.600cc, até 2.000cc e Turbo + 1.067cc até 1.333cc, os R3 Turbo + 1.620cc, Grupo A + 2000cc, Rally 5 atmosférico + 1600cc e Turbo + 1.067cc e todos os Grupos P e X, desde a Classe 1 – até 1400cc até Classe 17 – até 2000cc (todo o pormenor na tabela abaixo).

A alteração mais sensível face a 2021 tem a ver com a nova competição, Start, que se confirma ser apenas para carros de duas rodas motrizes, nos ralis ‘regionais’, Norte, Centro e Sul, desde os R3 atmosféricos + 1.600cc até 2.000cc, e Turbo + 1.067cc até 1.333cc, passando pelas classes/Grupos P e X habituais, mas apenas de 2WD.

Na Madeira e nos Açores, tal como tem vindo a suceder há muito, correm todos os veículos que estejam disponíveis, o mesmo sucedendo nas Provas Extra, uma forma que foi encontrada há alguns anos para contornar as proibições de determinados carros em diversas competições. Só mesmo no continente luso há ‘segregação’ de veículos que são alocados a competições específicas.

Como era expectável, subsistem ainda algumas dúvidas, pois há carros que correram este ano nos ralis em Portugal que não se sabe onde ‘encaixam’, como há muitos pilotos e organizadores que não ficaram contentes com este novo ‘organograma’ dos ralis, pois impacta muito nas provas que organizam, ou pretendiam correr.

Como sempre, é extremamente complicado agradar a gregos e a troianos, historicamente há sempre perspetivas a partir das quais se podem encontrar defeitos no que foi decidido pela federação, mas vamos agora ouvir alguns dos pilotos e organizações e dentro de algum tempo, ouvir as explicações da FPAK.

Na tabela abaixo, encontra mais facilmente o pormenor relativamente às viaturas admitidas nos ralis de 2022 em Portugal.

Link para a Tabela de veículos admitida nos ralis para 2022 – CLIQUE AQUI