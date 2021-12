Ralis 2022 em Portugal: ‘Nascem’ o Promo, Start, ‘regionais’ totalmente reformulados | AutoSport

A FPAK confirmou hoje as linhas mestras dos ralis de 2022 em Portugal. Tal como tinha sido previamente dado a conhecer aos clubes organizadores de provas no final de outubro, confirma-se o que se perspectivava na altura.

A federação ouviu os Clubes, Associações e Pilotos, tomando posteriormente a decisão de reestruturar os campeonatos.

Confirma-se a forte reformulação dos ‘regionais’, com o aparecimento de duas novas competições, o Campeonato Promo Ralis e os ‘regionais’ Norte, Centro e Sul, agora Campeonato Start Norte Ralis, Campeonato Start Centro Ralis e Campeonato Start Sul Ralis.

O Campeonato Portugal Ralis terá oito provas, contam sete resultados e cerca de 100Km de provas especiais de classificação. O Campeonato Portugal Ralis 2RM terá igualmente oito provas, mas contam apenas seis resultados.

Idem para o Campeonato Portugal Clássicos Ralis e GT Ralis, oito provas, contam seis resultados.

O Campeonato Portugal Júnior Ralis 2RM terá seis provas contando os cinco melhores resultados.

A primeira grande novidade é o Campeonato Promo Ralis, que terá 10 provas contando sete resultados (Quatro dos eventos serão integrados em provas do CPR).

Os Campeonatos dos Açores e Madeira terão sete rali contando seis resultados. Em termos de viaturas admitidas será idêntico a 2021.

Depois, as maiores alterações: O Campeonato Start Norte (8 ralis, 6 resultados), Campeonato Start Centro (8 ralis, 6 resultados), e o Campeonato Start Sul de Ralis (5 ralis, 5 resultados),

A Taça Portugal repete-se, será um evento único, as Provas Extra estão previstas, e por fim o Troféu FPAK-KIA Piloto Oficial, competição que será reservada exclusivamente a cinco veículos KIA Picanto, cedidos pela FPAK a cinco equipas diferentes. Os pilotos terão de ter nascido a partir de 1998, e a finalidade de apoiar novos valores.

Todos os eventos, exceto no CPR, poderão, por vontade do organizador, incluir uma Prova Extra,

sendo que no Campeonato Promo de Ralis terão uma classificativa (PE) a menos, sendo esta a primeira do evento.

Nos Campeonatos Start Ralis a prova extra poderá ter uma ou duas PE a mais, ao critério do organizador e um dia extra de competição. A regulamentação e calendários serão oportunamente publicados.

Quanto a séries Internacionais FIA de ralis a integrar em eventos nacionais, já se sabia, são a Peugeot 208 Rally Cup Ibérica e a Toyota Gazoo Racing International Iberian Cup.

No Calendário Desportivo Internacional da FIA para 2022, estão, até ao momento, inscritas as

seguintes provas pontuáveis a realizar em Portugal para Campeonatos:

WRC – Rali de Portugal

ERC – Rallye Serras de Fafe e Felgueiras e Azores Rallye

Taça da Europa de Ralis – Ralis Terras d’ Aboboreira e Rali Vinho da Madeira

FIA históricos – Rali Montelongo

Assim que possível, colocaremos o detalhe dos carros elegíveis para cada uma das competições.