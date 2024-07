Rali Vinho Madeira: Simone Campedelli “cheio de ritmo” é um dos favoritos

O piloto italiano Simone Campedelli, inscrito no Rali Vinho da Madeira com Tania Canton num Skoda Fabia RS Rally2, deverá ser um dos pilotos a chegar à ilha com maior ritmo competitivo.

A dupla transalpina participou e venceu há pouco mais de duas semanas o Rally Internazionale del Casentino e foi segundo no passado fim de semana na competitiva prova do Europeu de Ralis, o Rally di Roma Capitale, quinta prova do ERC 2024.

Campedelli conta como melhor resultado na Madeira o quarto posto obtido em 2023, volta agora com um Skoda Fabia RS Rally2, pela terceira vez consecutiva ao evento: Algo “de que gostamos bastante. Estamos muito contentes por regressar pelo terceiro ano e que já conhecemos as estradas. Os objetivos são divertir-me e honrar a nossa presença na ilha.

Sabemos que há pilotos muito fortes como Meeke, Camacho, Nunes, Araújo e Ruiloba e nunca será seguramente fácil. No entanto, vamos claramente forçar o andamento, pois queremos melhorar a classificação de anos anteriores. Veremos se o conseguimos. Não existe nenhuma tática particular, apenas acelerar do primeiro ao último metro”.

O italiano completou na passada sexta-feira, 26 de julho, 38 anos de idade e está nos ralis desde 2004, ano em que se estreou com um Citroën Saxo. Utilizou depois, durante muitos anos, tanto um Mitsubishi Lancer Evo IX como um Citroën DS3 R3T. Desde 2015 que tem estado ao volante dos RC2. Venceu o troféu italiano e terra em 2007, foi campeão italiano júnior em 2011, e duas rodas motrizes em 2012, da Promoção em asfalto em 2017 e venceu o campeonato transalpino de asfalto tanto em 2022 como em 2023.