Rali Vinho Madeira: Porsche 992 GT3 em estreia

O Porsche 992 GT3, apresentado no final de 2020 na sua versão de estrada, dispõe de uma evolução do motor aspirado de seis cilindros horizontais expostos com 3.996 cc, que já equipava o 991 GT3, agora a debitar cerca e 510 cavalos. A utilização massiva (70%) de alumínio na carroçaria permite que a viatura tenha um peso pouco superior aos 1.200 kg.

O Rali Vinho da Madeira deverá ser palco da estreia mundial em ralis do Porsche 992 GT3. O começo de carreira do modelo germânico em provas de estrada será protagonizado pela dupla Paulo Mendes/Roberto Figueira. O batismo competitivo já esteve várias vezes para acontecer, mas a presença assegurada de técnicos da marca na próxima semana na Madeira deverá ser garantia de que o “rugido” da última versão deste modelo de culto será apreciado pelas multidões que sempre acompanham a prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI