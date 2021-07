Rali Vinho Madeira mantém itinerário: Qualifying e Power Stage com novidades | AutoSport

A Edição de 2021 do RVM mantém o itinerário do ano anterior, no entanto há algumas pequenas novidades no Qualifying e na Power Stage. José Paulo Fontes, Presidente do Clube Sports Madeira e da Comissão Organizadora do Rali Vinho Madeira, acredita que a Madeira vai ter um rali muito competitivo e apela a todos os madeirenses que vão para a estrada em segurança e se vacinem: “É importante que o RVM não seja um factor de propagação da Covid-19”. A propósito anunciou uma série de ações a desenvolver em conjunto com as Autoridades Regionais de Saúde. O Presidente da Comissão Organizadora do RVM 2021 defende que a saúde pública deve ser uma prioridade.

José Paulo Fontes anunciou que o valor da subvenção da Região é de 250 mil euros, um valor que reflete os tempos que vivemos, o RVM é muito mais do que uma prova de automobilismo: “a Madeira pára com o rali, os benefícios sociais e económicos, são muito superiores aos custos”.