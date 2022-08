Rali Vinho Madeira: Grande exibição de João Silva | AutoSport

João Silva está a realizar uma fabulosa exibição no Rali Vinho Madeira. Após a PE14, tem o experiente Vitor Sá a 1m21.2s, dominando por completo as duas rodas motrizes (RC4).

Manteve-se a situação verificada ao final da primeira etapa, com João Silva a vencer até aí todas as especiais até à PE4. Sá triunfou na 5ª, 6ª e 7ª e João Silva voltou a vencer todas até ao fim do dia, prolongando o domínio no dia de hoje, sábado. Assim, está cada vez mais destacado na frente com o Peugeot 208 Rally4 que, recorde-se, estreia neste Rali Vinho da Madeira. Nos restantes lugares do pódio continuam Vítor Sá em Citroën DS3 R3T e Miguel Caires com Renault Clio Rally4.