Rali Vinho Madeira, FIA ERT: O que é e como funciona? | AutoSport

O FIA European Rally Trophy nasceu em 2014 e sucedeu à Taça da Europa de Ralis. Nos moldes atuais, este é um troféu europeu de ralis que está dividido em oito regiões geográficas. Existem as zonas Alps, que engloba países como a França, Itália e Suiça, em torno dos Alpes, Balkan, integrando países como a Bulgária, Roménia, Turquia e Sérvia, ao longo dos Balcãs, Baltic, para países como a Letónia, Estónia e Lituânia, banhados pelo Báltico, Benelux para Bélgica e Luxemburgo, Celtic, reservado à Irlanda e Reino Unido, Central, com países centrais como a Áustria, Rep. Checa, Croácia, Eslovénia, Polónia ou Alemanha, Iberian para Portugal e Espanha e ainda Scandinavian para Suécia, Finlândia e Dinamarca.

Em todas estas zonas são obtidos campeões não só ao nível absoluto (ERT1) como ainda para viaturas de duas rodas motrizes (ERT2) e Junior, para pilotos com menos de 26 anos. De todas as zonas, os dez primeiros classificados de cada escalão estão também apurados para a Final. É nessa Final que se atribui o título em todos os escalões. Em 2021 a Final terá lugar no Internationale ADMV, Lausitz Rallye a disputar na Alemanha entre 4 e 6 de novembro Essa final teve como palco em 2017 e 2018 o Rali Casinos do Algarve, em Portugal.