Rali Vinho Madeira: Extensa transmissão televisiva | AutoSport

Para além da cobertura da RTP Madeira numa mega operação televisiva do rali, com programação especial diária ao longo da semana, diretos de 4 Provas Especiais de Classificação por dia, reportagem ao vivo dos Parques de Assistência, partida e festa de consagração dos vencedores no pódio, o RVM vai ter presenças diárias através de crónicas atualizadas nos noticiários do Porto Canal e nos canais espanhóis da Galiza e Valência, com destaque ainda para a estação televisiva, transmitida na rede de cabo em todo o território de Espanha, Gol.

A Gol TV é um um canal especializado em desporto.