Rali Vinho Madeira: Declarações dos protagonistas (vídeo)

As duplas Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) são as grandes vencedoras do Rali Vinho Madeira, uma prova merecidamente ganha por ambas, à geral e para o Campeonato de Portugal de Ralis, num evento em que Pedro Paixão/Luis Rodrigues (Skoda Fabia R5) brilharam, e foi pena terem sido atraiçoados pelo problema no motor do Skoda.

Neste contexto, o segundo lugar final a 13.1s dos vencedores ficaram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroen C3 R5), que depois de três triunfos seguidos na ‘sua’ prova, desta feita foram segundos classificados.