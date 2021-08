Rali Vinho Madeira: Como vai o FIA Iberian Rally Trophy? | AutoSport

A zona ibérica do FIA European Rally Trophy foi daquelas menos afetada até agora pela pandemia pois não se registou nenhuma alteração ao calendário inicialmente previsto, exceção feita ao cancelamento do Rali Casinos do Algarve, que era a última prova da temporada. Até agora foram realizados dois ralis espanhóis, Sierra Morena e Villa de Adeje. Na primeira, cumprida entre 8 e 10 de abril nos arredores de Córdoba, venceu com larga vantagem José António Suarez num Skoda Fabia Rally2 Evo, seguido de Jan Solans, piloto que estará presente nesta edição do Rali Vinho da Madeira.

No segundo evento já cumprido, entre 13 e 15 de maio na ilha de Tenerife, o triunfo ficou na posse de Yeray Lemes com Citroën C3 R5 por reduzida margem para Surhayen Pernia em Hyundai i20 R5 mas grande distância para Luis Vilarño em Skoda Fabia Rally2 Evo. Este último, contudo, é um dos poucos a ter somado pontos em ambas as provas e é, como tal, o líder da classificação, seguido pelos vencedores dos dois eventos. Após o Rali Vinho da Madeira, ainda terão lugar os ralis Princesa de Asturias e La Nucia – Mediterraneo, ambos em Espanha.

Classificação: 1º Luis Vilariño, 45; 2º José António Suarez, 40; 3º Yeray Lemes, 39; 4º Surhayen Pernia, 33; 5º Jan Solans, 31; 6º Sérgio Passos, 26; 7º Javier Pardo, 25; 8º Francisco Pacheco e Joan Vinyes, 23; 10º Fabrizio Zaldivar, 15; 11º Francisco António Lopez, 13; 12º Eduard Pons, 11; 13º Oscar Palacio, 9.