Rali Vinho Madeira: Como vai o FIA ERT Iberian Rally Trophy? | AutoSport

Uma das competições para que conta do Rali Vinho Madeira é o ERT Iberian Rally Trophy.

Até agora só se disputaram duas provas na zona ibérica do FIA European Rally Trophy de 2022. No começo de abril disputou-se em Espanha o Rallye Sierra Morena e a meio do mesmo mês o Rali Terras d’Aboboreira em Portugal.

Nenhum piloto pontuou simultaneamente nos dois eventos, normalmente ninguém o faz, mas quando chegam perto do fim ou da última prova, todos querem vencer a competição.

A tabela classificativa é, como tal, liderada pelos vencedores das provas já cumpridas, Pepe Lopez nos arredores de Córdoba e Miguel Correia em Amarante. As restantes posições são partilhadas por pilotos espanhóis e portugueses, exatamente com a mesma pontuação. Após o Rali Vinho da Madeira, decorrerão duas provas em Espanha, os ralis Princesa de Asturias, de 8 a 10 de setembro, e La Nucia-Mediterrâneo, a 4 e 5 de novembro:

FIA ERT IRT: 1º Pepe Lopez e Miguel Correia, 30; 3º Ivan Ares e Armindo Araújo, 24; 5º Efren Llarena e Bruno Magalhães, 21; 7º Surhayen Pernia e José Pedro Fontes, 19; 9º Eduard Pons e Pedro Almeida, 17. Estão classificados 30 pilotos.