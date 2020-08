Rali Vinho Madeira, Alexandre Camacho: “Pressão é igual à do ano passado”

Alexandre Camacho e Pedro Calado (Citroën C3 R5), vencedores das três últimas edições do Rali Vinho da Madeira, apresentam-se à partida para “tentar lutar pelo pódio e com a esperança de sermos competitivos para também tentar nova vitória. Temos a desvantagem de não ter rodado muito com o caro devido ao que aconteceu na Calheta mas esperamos ter um bom ritmo e que o trabalho desenvolvido no último teste nos permita estar fortes. A pressão com que vou encarar este rali é igual ao que acontecia no passado pois já em 2019 também estava “obrigado” a vencer e a conseguir uma boa pontuação”.

Com 40 anos de idade, Alexandre Camacho deu os primeiros passos nos ralis em 2001 com um Toyota Yaris Tripulou inúmeras viaturas e na última década esteve ao volante de Peugeot 207 S2000, Porsche 993 GT3, Peugeot 208 T16 e, até ao final do ano passado, Skoda Fabia R5. Estreia-se na Calheta com um Citroën C3 R5. Do seu palmarés nesta modalidade constam seis títulos madeirenses absolutos (2008, 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) assim como a conquista do FIA European Rally Trophy em 2018.