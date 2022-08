Rali Vinho Madeira, Alexandre Camacho é o novo recordista: 5 triunfos | AutoSport

Alexandre Camacho é a partir de hoje o único piloto com cinco triunfos no Rali Vinho da Madeira. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo liderou durante a maior parte do primeiro dia de prova, mas perdeu a posição no final de sexta-feira com as condições climatéricas difíceis do último troço cronometrado Apesar disso e da penalização que foi alvo, foi à luta, e recuperou o comando quase a meio do segundo dia, para não mais o perder: “infelizmente não era o final que nós queríamos e os meus sentimentos à família da criança.

Quanto ao rali é um feito que nós queríamos, mais um rali de trás para a frente, foi ótimo e acho que toda a equipa (ARC Sport) está de parabéns, o Pedro, a equipa de mecânicos, toda a gente, os nossos batedores que fizeram um trabalho fundamental, e também queria dedicar esta vitória ao nosso querido Pedro Paixão, que se tivesse estado aqui connosco teria estado também a lutar por esta vitória, e faz cá muita falta.

Tenho a sensação de missão cumprida, com perseverança e resiliência. Estamos muito satisfeitos por mais esta vitória e ser os primeiros a conseguir vencer esta prova cinco vezes. Neste rali nunca pensei no campeonato, o nosso grande objetivo era mesmo o triunfo.”, disse Alexandre Camacho.