Rali Vinho da Madeira: Como vai o FIA European Rally Trophy?

Nas primeiras posições do FIA European Rally Trophy está o espanhol Edgar Vigo, o atual vice-campeão nesta fórmula, que tripula um Peugeot 208 Rally4 e que recolheu pontos em quatro provas. O pódio momentâneo inclui ainda os checos David Stefan e Dominik Stritesky que beneficiam de pontuações avernadas nos dois ralis disputados no seu país natal. Classificação: 1º Edgar Vigo, 222; 2º David Stefan, 180; 3º Dominik Stritesky, 153; 4º Jan Kopecky, 144; 5º Adam Brezik e Anthony Raoult, 141; 7º Francis Delarme, 117; 8º Erik Cais, 114; 9º Nikola Mishev, 108; 10º Thomas Regner, 105. Estão classificados 134 pilotos.

O Rali Vinho da Madeira é parte integrante do FIA European Rally Trophy, competição da federação internacional do desporto automóvel que sofreu várias alterações em 2023. O número de eventos foi reduzido, nessa altura, para 19. O sistema de pontuação também foi alterado e leva em conta, com um coeficiente, o número de presenças em cada uma das categorias, o que se traduz na possibilidade de um concorrente com uma viatura menos competitiva, como um Rally4, poder lutar pelo cetro.

