Rali Vieira do Minho, PE4: Xevi Pons 11.9s na frente de Miguel Correia | AutoSport

Xevi Pons (Skoda Fabia Rally2 evo) lidera o Rali Vieira do Minho no final da manhã com 11.9s de avanço para Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) com Gus Greensmith (Skoda Fabia RS Rally2) 16.2s mais atrás do piloto luso. Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) é quarto a 56.7s, com Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X) na quinta posição, a 1m10.0s da frente. Grande rali está a fazer Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally5) que lidera as duas rodas motrizes, e nos Júniores, tendo atrás de si muitos e bons concorrentes das duas rodas motrizes. João Andrade (Peugeot 208 R2) é segundo, dos 2WD e dos Júniores, a 27s do piloto do Clio Rally5, com José Loureiro a ser o melhor de vários pilotos com Peugeot 208 Rally4. Nos Clássicos, José Merceano (Mitsubishi Lancer evo V) lidera 40.2s na frente de Luís Mota (Mitsubishi Lancer evo VI) com Nuno Mateus (Mitsubishi Lancer evo VI) 51.2s mais atrás.

Nos Promo e Promo Norte, Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X) lidera 1m30.2s na frente de Henrique Rodrigues (Mitsubishi Lancer evo VIII) com João Vinha (Mitsubishi Lancer evo VI) em terceiro a 1m35.2s.

No Start Norte, Filipe Teixeira (Citroen Saxo Cup) lidera com 14.0s de avanço para Jorge Carvalho (Peugeot 208 R2) com Rui Guedes (BMW E30) 3.5s mais atrás. No Desafio Kumho Promo, lidera Henrique Rodrigues (Mitsubishi Lancer evo VIII).

