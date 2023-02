Rali Vieira do Minho: PE2 cancelada, houve quem nem tivesse arrancado para a prova | AutoSport

O excesso de neve levou ao cancelamento da PE2 Nascente do Ave 1, do Rali de Vieira do Minho, mas os restantes troços estão a decorrer com normalidade. O troço de Campo de Tiro 1 está ‘normal’, tendo em conta a meteorologia que se faz sentir, e o da Senhora da Fé, apesar de ser um pouco ‘mais alto’ não parece que vá dar problemas pelo que o rali irá decorrer normalmente. Contudo, houve quem não quisesse arriscar: “Viemos a Vieira do Minho com o objetivo de testar para o Azores Rallye e uma vaga de frio encheu estes maravilhosos troços de neve e gelo. Dadas as condições de piso serem extremamente diferentes da nossa realidade e à proximidade da data de embarque do nosso carro para os Açores, decidimos não estar à partida do rali hoje, de forma a não comprometer os nossos objetivos futuros. De qualquer forma, foram dias de muito trabalho e aprendizagem que serão muito úteis no futuro. Obrigado ARC Sport”, escreveu Rúben Rodrigues nas redes sociais.