Rali Vieira do Minho: “muito felizes por voltar a ser a prova inaugural dos ralis em Portugal” | AutoSport

É em Vieira do Minho que terá início a época desportiva 2023 de Ralis em Portugal. O Motor Clube de Guimarães volta a acolher a ronda inaugural da temporada, numa prova pontuável para o Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato de Portugal de Ralis Junior, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Promo Norte, Campeonato Start Norte e Desafio Kumho. Gus Greensmith, piloto que na temporada passada defendeu as cores da M-Sport no WRC é o cabeça de cartaz numa lista de inscritos repleta de nomes importantes do desporto motorizado português e internacional, bem como de jovens talentosos que procuram a sua afirmação.

Com a expectativa em alta, a organização não esconde o entusiasmo com o regresso das competições, e sente-se muito confortável com o novo formato da prova minhota que contará com uma especial totalmente nova, à qual se somam as já tradicionais passagens pelos troços da Serra da Cabreira, e a sempre espetacular Super-Especial. “Estamos muito felizes por voltar a ser a prova inaugural dos ralis em Portugal. Com o slogan “É sempre a abrir”, provamos que no Motor Clube de Guimarães gostamos deste desafio que é o de dar início aos calendários desportivos. Estamos certos que não faltará emoção numa prova renovada e reforçada com uma nova especial que promete agradar tanto aos pilotos mais experientes, como aos mais jovens que este ano nos visitam nos Campeonatos Junior e Start”, começou por explicar Emanuel Moreira, diretor de prova e vice-presidente do Motor Clube de Guimarães, antes de apresentar o novo figurino da prova: “O nosso Rali de Vieira do Minho terá início na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, com a realização da Super-Especial no Parque da Cidade, pelas 20h00. Um momento de reencontro entre os motores e o público que certamente, tal como noutros anos, fará encher as bancadas naturais desta zona da vila. Para o dia seguinte, e por forma a desafiar os pilotos, daremos início a duas rondas de três troços. As tradicionais especiais da Serra da Cabreira, com as sempre espetaculares passagens por Srª da Fé e Campo de Tiro serão antecedidas da novíssima especial na região do Zebral, a norte de Vieira do Minho. Este será um rali com um total de 72,23km cronometrados (192,08km de distância total) e que, tendo em conta a quantidade e qualidade dos inscritos, garante animação para todos os amantes da modalidade”, garantiu.

PROGRAMA DO RALI:

Sexta-feira:

20h00 – PEC 1 – Super Especial Vieira do Minho (1,93km)

Sábado:

09h31 – PEC 2 – Nascente do Ave (13,68km)

10h13 – PEC 3 – Campo de Tiro (10,59km)

10h48 – PEC 4 – Senhora da Fé (10,88km)

13h21 – PEC 5 – Nascente do Ave (13,68km)

13h51 – PEC 6 – Campo de Tiro (10,59km)

15h08 – PEC 7 – Senhora da Fé (10,88km)

18h40 – Pódio Final – CM Vieira do Minho