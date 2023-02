Rali Vieira do Minho: Gus Greensmith é cabeça de cartaz, mas há muito mais, e bons… | AutoSport

Já são conhecidos os concorrentes do Rali Vieira do Minho, prova de abertura dos campeonatos FPAK, e contará com o Promo Nacional, Promo Norte, Start Norte, entre outros. Tal como o AutoSport tinha alertado, há boas surpresas: 10 R5/Rally2 com Gus Greensmith (Skoda Fabia Rally2 evo) à cabeça. O inglês que até ao ano passado correu pela M-Sport nos WRC/Rally1, vai fazer este ano um programa no WRC2, que deve passar por Portugal nesse contexto, nada melhor do que testar nos pisos em que vai passar também o Rali de Portugal, na Serra da Cabreira.

Também como preparação para o CPR 2023, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) testam os seus carros e ganham ritmo, com a lista a incluir ainda pilotos como Diogo Salvi (Skoda Fabia R5 evo), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 evo), Vítor Ribeiro (Citroën DS3 R5), Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5) bem como mais três estrangeiros menos conhecidos.

Também a lista dos melhores do ‘Promo’ , promete, com Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X) e Carlos Martins (Mitsubishi Lancer evo VII) à cabeça, bem como um pilotos estrangeiro com um Mitsubishi Lancer evo X: Duncan McNiven.

Também nas duas rodas motrizes há muitos e bons concorrentes: cerca de uma dezena de Rally4, entre eles alguns dos melhores pilotos nacionais: Daniel Nunes, Ernesto Cunha, Hugo Lopes, etc.

A prova conta com um novo figurino, uma nova especial, as já conhecidas especiais da Cabreira, e à Super-Especial.

O Rali de Vieira do Minho realiza-se nos dias 24 e 25 de fevereiro, numa organização do Motor Clube de Guimarães e da Câmara Municipal de Vieira do Minho.

Há uma nova especial do ‘Talefe – Nascente do Ave’, disputada entre Zebral e Agra, a juntar às habituais especiais da Senhora da Fé e Campo de Tiro, num total de 72,21 km de especiais. Na noite de 6ª Feira, a Super Especial, no Parque dos Moinhos, em Vieira do Minho. O rali conta para três campeonatos de carácter nacional (Clássicos, Júnior e Promo), dois de carácter regional (Promo Norte, Start Norte), e teremos pela primeira vez desafio Kumho Espanha, e desafio Kumho Portugal.

Horário

Sexta-feira, 24 de fevereiro

PEC1 Super Especial Vieira do Minho 1.93 km 20:00

Sábado, 25 de fevereiro

PEC2 Nascento do Ave 1 13.68 km 09:43

PEC3 Campo de Tiro 1 10.51 km 10:13

PEC4 Senhora da Fé 1 10.88 km 10:48

Assistência – Largo da Feira – 30 Min 11:53

PEC5 Nascento do Ave 2 13.68 km 13:21

PEC6 Campo de Tiro 2 10.51 km 13:51

Serviço E – Largo da Feira – 15 Min 14:34

PEC7 Senhora da Fé 2 10.88 km 15:08