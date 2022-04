Rali Vieira do Minho: Fernando Teotónio vence na estreia do ‘Promo’ | AutoSport

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram o Rali Vieira do Minho, primeira prova do Campeonato Promo de Ralis.

A dupla do Macambi Racing Team terminou com quase minuto e meio de avanço para Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro a 2m04s da frente. Numa prova em que cinco Mitsubishi Lancer ficaram nos cinco primeiros lugares da prova, Gaspar Pinto/Bernardo gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) foram quartos na frente de João Vinha Marcos Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI).

O primeiro não Mitsubishi na geral foi o de Isaac Portela/Duarte Susano (Citroen C2 R2), que venceram as duas rodas motrizes e o grupo XI-9.

Seguiram-se na sétima posição Tiago Caetano/Marco Vilas Boas (Citroën Saxo Cup), apenas a 7.8s de Isaac Portela, com Henrique e Daniel Rodrigues Henrique (Mitsubishi Lancer Evo VII ) em oitavo, como vencedores do Grupo P3-7.

Nono posto para Rui Silva/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) e a fechar o top 10, Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX), que liderou até à PE4, mas teve problemas, penalizou e atrasou-se na classificação, caindo para o 19º lugar da geral.

Ainda recuperou, mas conseguiu apenas chegar ao top 10.

Filme do Rali

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evolution IX) venceram as duas primeiras super especiais do Rali Vieira do Minho, uma dupla passagem pela Super-Especial, que decorreu no Parque dos Moinhos, bem no centro de Vieira do Minho, com

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) em segundo a 5.1s, com Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro a 6.8s.

A correr em ‘casa’ Ricardo Marques/Paulo Marques colocaram o seu Peugeot 208 N5 na quarta posição com mais quatro Mitsubishi a completar a lista até ao oitavo lugar.

Adruzilo Lopes venceu as duas primeiras especiais da manhã de sábado, colocando a margem em 11.3s para Fernando Teotónio, enquanto Fernando Peres perdeu mais de dois minutos, caindo para o 10º lugar.

Na especial seguinte, a quinta, Teotónio assumia a liderança depois dos problemas de Adruzilo Lopes, ficando com uma grande vantagem sobre Tiago Almeida/Bruno Azevedo (Mitsubishi Mirage), que distavam 1m08.3s, com Alexandre Dinis a 1m15.8s.

Na PE6, Peres subiu dois lugares, de quinto para terceiro, por troca com Alexandrino Dinis e Gaspar Pinto. Na PE7, Peres subiu mais uma posição por troca com Tiago Almeida, que desistiram ingloriamente no último troço do rali, onde se confirmou o triunfo de Fernando Teotónio.

Nos Clássicos, José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Lancer Evo IV) lideraram até à PE5, mas ficaram pelo caminho, isto depois de Nuno Mateus/Paulo Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo V) ficando por isso Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution VI) completamente sós, triunfando na prova eles que no final do primeiro troço perderam quase três minutos e meio. Depois do azar inicial, venceram a prova. Foram os primeiros e últimos ao mesmo tempo…

Tempos Online – CLIQUE AQUI