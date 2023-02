Rali Vieira do Minho: falta uma semana, vêm aí surpresas… | AutoSport

Está tudo a postos para o Rali Vieira do Minho, prova que fará a abertura dos campeonatos FPAK, e contará com o Promo Nacional, Promo Norte, Start Norte, e Prova extra. Conta igualmente para o Desafio kumho.

Um ano cheio de novidades, novo figurino, e uma nova especial, a juntar às já fantásticas especiais da Cabreira, e à Super-Especial, prevendo-se também uma lista de concorrentes com algumas grandes surpresas.

O Rali de Vieira do Minho vai ser disputado como habitualmente na Serra da Cabreira, nos dias 24 e 25 de fevereiro, numa organização do Motor Clube de Guimarães e da Câmara Municipal de Vieira do Minho.

Contará com a nova especial do ‘Talefe – Nascente do Ave’, disputada entre Zebral e Agra, a juntar às habituais especiais da Senhora da Fé e Campo de Tiro, num total de 72,21 km de especiais.

Outro dos atrativos do Rali de Vieira do Minho será a realização da Super Especial, no Parque dos Moinhos, na sexta-feira, dia 24 de fevereiro à noite.

Este ano, dando continuidade ao seu trajeto crescente, o Rali vai contar para três campeonatos de carácter nacional (Clássicos, Júnior e Promo), dois de carácter regional (Promo Norte, Start Norte), e teremos pela primeira vez desafio Kumho Espanha, e desafio Kumho Portugal.

A lista de inscritos será conhecida dentro de dias, e vai haver boas surpresas…

Horário

Sexta-feira, 24 de fevereiro

PEC1 Super Especial Vieira do Minho 1.93 km 20:00

Sábado, 25 de fevereiro

PEC2 Nascento do Ave 1 13.68 km 09:43

PEC3 Campo de Tiro 1 10.51 km 10:13

PEC4 Senhora da Fé 1 10.88 km 10:48

Assistência – Largo da Feira – 30 Min 11:53

PEC5 Nascento do Ave 2 13.68 km 13:21

PEC6 Campo de Tiro 2 10.51 km 13:51

Serviço E – Largo da Feira – 15 Min 14:34

PEC7 Senhora da Fé 2 10.88 km 15:08

