Rali Vieira do Minho ‘estreia’ Campeonato Promo de Ralis | AutoSport

Local mítico dos ralis em Portugal, Vieira do Minho volta a receber os carros de rali nos dias 1 e 2 de abril, para a realização do Rali Vieira do Minho, primeira prova do Campeonato Promo de Ralis, nova competição organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A prova tem início com a realização de uma dupla passagem pela Super-Especial, disputada sobre pisos de terra, que decorre no Parque dos Moinhos, bem no centro da vila nortenha, na sexta-feira. A primeira passagem pelos cerca de 2 quilómetros de especial, decorre pelas 16h00, ficando para as 20h00 a segunda passagem, altura em que se espera uma enorme afluência de público amante do desporto motorizado num anfiteatro com bancadas.

Já para sábado, está prevista uma tripla passagem pelos dois troços da Serra da Cabreira (Senhora da Fé/Serradela e Serradela/Agra). “A edição de 2022 do nosso rali, marca a estreia do Campeonato Promo de Ralis, uma competição de cariz nacional, o que acaba por ser um passo em frente na nossa estrutura organizativa e um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser realizado em conjunto pelo Motor Clube de Guimarães e Câmara Municipal de Vieira do Minho. O rali conta ainda com a presença do Campeonato de Portugal Clássicos, o que é um bom chamariz, uma vez que é o regresso dos clássicos aos pisos de terra. As nossas expectativas para a prova são boas, atendendo ao sucesso que foi a edição anterior. A data do ano transato (abertura do calendário) foi bastante benéfica para o número de inscritos, mas olhando para os números de 2019 como barómetro, prevemos um aumento substancial para esta edição, continuando assim a nossa evolução”, começa por destacar Emanuel Moreira, diretor de prova do Rali Vieira do Minho, antes de agradecer antecipadamente a “todos os inscritos na prova, a todos os voluntários do Motor Clube Guimarães e demais colaboradores que vão apoiar na concretização da prova e à Câmara Municipal de Vieira do Minho pelo fantástico trabalho na recuperação dos troços, que há bem pouco tempo foram usados na prova de estreia do FIA ERC 2021.”

Horários:

Dia 01 de abril, sexta-feira

Super Especial Vieira do Minho – 16:00 e 20:00

Dia 02 de abril, sábado

Sra da Fé/Serradela – 09:18/12:22/15:40

Serradela/Agra – 09:46/12:50/16:08