Rali Vieira do Minho abre Campeonato Norte de Ralis

O Rali Vieira do Minho está previsto como prova de abertura do Campeonato Norte de Ralis, estando agendado para daqui a duas semanas,

17 e 18 de abril. Pontua para o Campeonato Norte de Ralis e 4.º Desafio Kumho, e tal como sucede com todos os eventos agendados, necessita da confirmação da DGS, sendo que não se espera resposta negativa, ainda que isso permaneça em equação até à decisão oficial.

A prova do Motor Cube de Guimarães tem um figurino idêntico às edições anteriores, estão previstas seis especiais de classificação, em palcos ‘mundiais’, pois mesmo com quilometragem diversa, os troços são os mesmos por onde anda o Rali de Portugal.

A Serra da Cabreira é há muito palco da prova portuguesa do Mundial de Ralis e a sua beleza e desafio está bem expressa no facto de ter sido escolhida entre as melhores do WRC, estando a ser realizada uma votação dos melhores troços do Mundial de ralis, a par de Fafe e Arganil. Vá aqui e vote nas suas preferidas.

As votações decorrem até ao próximo dia 06 de abril no WRC.com.

Quanto ao Rali Vieira do Minho, pode ainda contar com a presença de vários R5, já que o Campeonato de Portugal de Ralis aproxima-se e a prova pode ser um bom local para testar e ganhar ritmo.

Os nomes para a competição ainda não são conhecidos, na totalidade, mas não hão-de andar muito longe do que tem sido visto nos últimos tempos. O Campeão, Lucas simões, muda de ‘montada’, tem agora um Hyundai i20 R5, deve ter portanto, outras ideias que ainda não divulgou.

Certa é a presença de André Cabeças e Bino Santos no novo Mitsubishi Mirage Proto, um carro com um motor grupo A desenvolvido em Portugal e uma caixa sequencial de 6 velocidades: “vamos estrear o Mirage Proto no Rali de Vieira do Minho. Uma participação apenas para nos ambientar-nos aos ralis de terra e começar a conhecer esta nova realidade e o carro. Não temos para já objetivos competitivos para este rali, mas depois segue-se o Rali das Camélias e nesse queremos ir para ganhar”, disse.