Rali Vidreiro: vitória emocional de Sergi Francoli/Maria Salvo na Toyota Gazoo Iberian Cup | AutoSport

Sergi Francoli Comellas/Maria Salvo El Hage (Toyota GR Yaris RZ) chegaram ao final do rali lavados em lágrimas. Apesar da alegria da vitória, a terceira do ano da dupla na Toyota Gazoo Iberian Cup, a razão da tristeza era fácil de perceber: foi precisamente há dois anos que Laura Salvo, irmã de Maria Salvo El Hage, perdeu a vida nesta mesma prova, na sequência de um trágico acidente.

Por isso, foi uma dupla muito emocionada que chegou ao fina de uma prova em que travaram um empolgante duelo com os seus compatriotas Daniel Berdomás Lorenzo/Brais Miron Carnes (Toyota GR Yaris RZ). A meio do dia, quando foi tirada a foto que ilustra este artigo, estavam separados por 3.1s, depois de no começo deste segundo dia de prova a margem ter chegado aos 15.8s. Berdomás reagiu, mas Sergi Francoli e Maria Salvo venceram os três troços da tarde e venceram com 8.1s de avanço, assegurando o terceiro triunfo do ano.

Francisco Cima/Anna Tallada Bayot (Toyota GR Yaris RZ) foram terceiros a mais de dois minutos numa prova que quase só ‘falou’ espanhol. Miguel Campos/Marco Macedo (Toyota GR Yaris RZ) terminaram em quarto a 3m15.9s, num rali que o resultado lhes ficou logo no primeiro dia quando o pneu da frente esquerda se soltou da jante, levando a uma perda de 1m27.8s, ficando logo aí o resultado em xeque!

Marco Pereira/Eurico Adão (Toyota GR Yaris RZ) terminou em quinto nas andou sempre em quinto e sexto, enquanto Ricardo Costa/Rui Daniel Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) eram terceiros a 32.2s da frente quando saíram de estrada e abandonaram.

O lote de concorrentes que chegaram ao fim completou-se com German Gomez Fortes/Herminio Gonzalez (Toyota GR Yaris RZ), sexto e Victor Calisto/Márcio Calisto (Toyota GR Yaris RZ) em sétimo.

Ricardo Costa mantém a liderança, mas agora tem Dani Berdomás a dois pontos, com Miguel Campos dois pontos atrás do espanhol. Tudo ainda está em aberto, mas as contas estão a ficar mais complicadas para as equipas lusas.

