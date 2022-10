Rali Vidreiro: Vitória de Pedro Leone nos Clássicos | AutoSport

Pedro Leone/Bruno Miguel Ramos (Ford Escort RS Cosworth) venceram a prova reservada aos Clássicos, Clássicos, batendo José Carlos Magalhães/Beatriz Pinto (Citroen Saxo) por mais de cinco minutos com Cipriano Antunes/Nuno Batalha (Audi Quattro) em terceiro na frente de Luís Fonseca/João Aguiar (Peugeot 106 S16). Foram estes os quatro que terminaram.

Os dois primeiros do campeonato, desistiram ambos Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution VI) com a suspensão danificada e Nuno Mateus/Alexandre Rodrigues (Mitsubishi Evo VI) com um problema mecânico, José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Evo IV) ficou também por caminho com uma avaria.

Luís Mota foi o primeiro líder, bateu Nuno Mateus por 5.0s, com Pedro Leone a 10.7s. Nuno Mateus foi para a frente no arranque de sábado, deixou Luís Mota a 11.7s, com Pedro Leone a 20.8s, a meio da manhã, Mota recuperou um pouco, chegou a estar a 4.0s, mas terminou a manhã a 9.9s de, com Leone quase a um minuto.

No final do primeiro troço da tarde, Mota abandonou, Mateus ficou com mais de um minuto de avanço para Leone, mas acabou também por abandonar, deixando o triunfo nas mãos de Pedro Leone.

No campeonato, ficou quase tudo como estava: Luís Mota e Nuno Mateus mantêm um bom duelo, três vitórias para o primeiro, duas para Mateus, esta foi a primeira prova de Pedro Leone, pelo que é Cipriano Antunes o terceiro do campeonato, agora bem mais perto da frente, quando falta apenas a prova de Viana do Castelo.

No Campeonato de Portugal GT Ralis voltou a não haver concorrentes, apesar da participação na prova de Paulo Carvalheiro, que foi 22º.

Nos Juniores, Rafael Marques/Alberto Silva (Peugeot 208 R2) venceu quase sete minutos na frente de Gonçalo Henriques/António Santos (Kia Picanto GT), que venceu o FPAK Júnior Team, tendo por isso outras ‘preocupações’. Ainda assim, no campeonato, Gonçalo Fernandes tem agora 90 pontos, 40 na frente de Rafael Marques, que tem 50.