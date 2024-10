Rali Vidreiro/Clio Trophy/PEC2: Danny Carreira distancia-se

Danny Carreira/Marco Vilas Boas (Renault Clio Rally ⅘) venceram as duas passagens por São Pedro de Moel e nesta última bateram Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio Rally ⅘) por 6.1s, quase triplicando a margem da primeira passagem e com isso lideram o Clio Trophy Portugal com 8.4s de avanço com Luís Caetano/David Monteiro (Renault Clio Rally ⅘) a ascender à terceira posição por troca com Nuno Coelho/Ricardo Cunha (Renault Clio Rally ⅘) com o primeiro a ficar a 20.5s da frente e 18.3s na frente de Nuno Coelho.

Pedro Pereira/Tiago Silva (Renault Clio Rally ⅘) são quartos a 47.7s e a completar o plantel estão classificados Paulo Barata/Joaquim Alvarinhas (Renault Clio Rally ⅘) já a mais de um minuto, na frente de Henrique Azenha/Hugo Marques (Renault Clio Rally ⅘) e Dario Rebelo/Alberto Silva (Renault Clio Rally ⅘), depois de Cristiano Gil/Paulo Gomes (Renault Clio Rally ⅘) se atrasarem.