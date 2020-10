Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Segunda prova da Peugeot Rally Cup Ibérica

Está de regresso o Campeonato de Portugal de Ralis e com ele a segunda prova da temporada da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020. Com 17 carros e algumas caras novas na presente época, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal promete ser palco de uma animada luta “entre leões”.

Com nove especiais concentradas num dia de prova, este segundo rali do ano para os homens da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 arranca com o Shakedown ao final da manhã de dia 9 de outubro (sexta-feira), seguindo-se uma etapa única, no sábado, com nove especiais.

O Campeonato de Portugal de Rali 2020 volta este fim-de-semana com a discussão de uma das mais carismáticas jornadas de asfalto da temporada, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal. A prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande é a segunda pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, que conta com nada mais nada menos que 17 carros e uma lista de inscritos recheada de nomes de relevo na competição.

Destacam-se, naturalmente, os vencedores das duas anteriores edições da Peugeot Rally Cup Ibérica. Daniel Berdomas (2019) que, depois da impressionante prestação com o Citroën C3 R5 no Rali do Alto Tâmega, regressa agora à competição levada a cabo pelas filiais Peugeot de Portugal e Espanha com o 208 Rally 4 da equipa GC Motorsport, e também Roberto Blach (2018), que no Rali do Alto Tâmega se viu forçado a abandonar após despiste.

Além destes dois “cabeças de cartaz” a prova da região centro vai contar com mais um lote importante de formações que mostraram credenciais há pouco mais de um mês em Trás-os-Montes e neste lote está a dupla Pedro Antunes/Pedro Alves (vencedores entre os Juniores de 2019)e que entraram ao ataque na primeira prova, assumindo a liderança da competição. Logo atrás surgem Oscar Palomo/José Bouzas, segundos classificados em Chaves e líderes da categoria Junior, SergiCornellas/Maria Hage, Pedro Almeida/Hugo Magalhães e Alejandro Rodriguez/Alejandro Fernandez, entre outros. Destaque ainda para os estreantes na competição e que escolheram a Marinha Grande para este debute. São eles Rui Lopes/Nuno Alves, Carlos Fernandes/Bruno Abreu e Miquel Socias/Laura Bravo.

O Rali Vidreiro Centro de Portugal arranca esta sexta-feira com o Shakedown, que terá lugar a partir das 12h00. Para sábado está agendada a única etapa da prova, com três troços cumpridos em sistema de ronda por três vezes, totalizando pouco menos de 100 quilómetros ao cronómetro, são eles Campos do Liz, Pinhal do Rei e São Pedro de Moel.