Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Rafael Rêgo e Pedro Pereira em luta no FPAK Júnior Team | AutoSport

O Rali Vidreiro/Centro de Portugal é a penúltima prova do FPAK Júnior Team, competição que nasceu em 2022 e tem vindo a descobrir jovens talentos para os ralis em Portugal. Até aqui, somente dois pilotos, Rafael Rêgo e Pedro Pereira, venceram provas, duas para o primeiro, que lidera o campeonato com 85 pontos, mais 19 que Pedro Pereira, a quem o Rali da Água não correu tão bem, pelo que, com dois ralis pela frente, este Rali Vidreiro afigura-se de grande importância para o desenrolar da competição. Pedro Pereira precisa de vencer para se aproximar de Rafael Rêgo, e este pode gerir as suas provas pois tem um bom avanço a sua prova do fim.