Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Merceano e Mateus na luta dos Clássicos | AutoSport

No Campeonato de Portugal de Clássicos, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal é a sétima de oito provas. José Merceano (Mitsubishi Lancer evo IV) e Nuno Mateus (Mitsubishi Lancer evo VI) estão na luta pelo campeonato, separados por 10 pontos a duas provas do fim da competição pelo que este rali reveste-se de grande importância para as contas de ambos, especialmente Nuno Mateus, que depois do abandono em Montelongo ficou um pouco para trás. Três vitórias para Merceano, duas para Mateus, está tudo completamente em aberto.