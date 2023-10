Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Campeonato de Portugal GT tem…um concorrente | AutoSport

O Rali Vidreiro/Centro de Portugal é a quinta prova do Campeonato de Portugal GT, uma competição que tem sido um pouco estranha. As duas primeiras provas, o Rali de Castelo Branco, e o Rali Vinho Madeira simplesmente não tiveram concorrentes, pelo que só no Constálica Rallye Vouzela e Viseu houve competição. O triunfo foi para Jorge Pérez (Porsche 991 GT3 Cup) que bateram por larga margem Paulo Carvalheiro Paulo (Porsche 991 GT3 Cup)com José Cruz (Porsche 997 GT3 RS 3.6).

No Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves / Verín voltou a não haver concorrentes, e neste Rallye Vidreiro – Centro de Portugal – Marinha Grande só Paulo Carvalheiro está inscrito pelo que se terminar a prova…vence.

E também importante, o campeonato pois só com uma prova com concorrentes, o espanhol Jorge Pérez, lidera com cinco pontos de avanço para Paulo Carvalheiro, com José Cruz em terceiro. Uma pobreza de campeonato onde os concorrentes surgem apenas aqui…e ali. E carros da categoria GT é algo que não falta em Portugal.