Rali Viana do Castelo: Adruzilo Lopes (Promo) Miguel Campos (Toyota), Gonçalo Henriques (FPAK) e Nuno Mateus (Clássicos) na frente | AutoSport

Terminada que está a manhã de prova do 10º Rali De Viana do Castelo, Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evolution IX) lideram nos Promo, com 24.9s de avanço para Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evolution IX) com Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) em terceiro já 43.8s. Neste momento, as contas estão-se a complicar para o piloto da Macambi Racing, mas ainda tem quatro troços para recuperar os 18.9s para o segundo classificado.

Se isso suceder, mesmo com o triunfo de Adruzilo Lopes, Teotónio assegura o título.

Mas a ‘coisa’ não está fácil.

Recordando o facto de ambos terem chegado ao Rali de Viana do Castelo com possibilidades de chegar ao título, Teotónio lidera o campeonato com sete pontos de avanço, os primeiros lugares dão 25, 20, 17, pelo que neste momento, virtualmente, Teotónio está oito pontos atrás de Adruzilo Lopes.

Na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Miguel Campos/Marco Macedo (Toyota GR Yaris RZ) lideram com 3.4s de avanço para Sergi Francolí/Axel Jimenez (Toyota GR Yaris RZ). Daniel Berdomas/Brais Miron Carnes (Toyota GR Yaris RZ) eram terceiros a 7.6s, mas bateram e abandonaram, com Ricardo Costa/Rui Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) em terceiro a 55.2s da frente.

No campeonato, Miguel Campos (107 pontos), Ricardo Costa (107) Sergi Francolí (101) e Daniel Berdomás (90) partiram ainda com hipóteses de vencer a competição. Após sete rondas e com dois resultados a serem deduzidos de cada piloto após a última ronda, o pior resultados das provas em Espanha e o mesmo em Portugal, ou seja, dois resultados, mas somente o pior dos eventos em cada país. Neste momento em como não há mais provas em Espanha, Miguel Campos soma 106 pontos, tem virtualmente cinco pontos de avanço para Sergi Francoli (101), com Ricardo Costa com 91 e Dani Berdomás com 90. Neste momento, Miguel Campos, das provas portuguesas, tem 14 pontos para ‘deixar cair’, Sergio Francoli não participou nas duas provas portuguesas, Ricardo Costa tem zero para deitar fora pois abandonou na Marinha Grande, e Dani Berdomas tem também zero para deixar fora pois abandonou nas duas primeiras provas lusas. Resta aguardar pelo desfecho final para fazer contas.

No FPAK Júnior Team, ao cabo de quatro troços, Gonçalo Henriques lidera com 51.8s de avanço para Rafael Cunha com José Maria Bastos já a 1m25.4s. Rafael Cunha lidera o campeonato com seis pontos de avanço para Gonçalo Henriques, mas o piloto da Domingos Sport está agora na mó de cima com uma vantagem confortável na frente do rali para o homem da Racing 4You. O vencedor ganha uma época de Rally5 no CPR em 2023.

Nos Clássicos, Nuno Mateus/Inês Veiga (Mitsubishi Evo VI) lideram destacados com 1m08.8s de avanço para Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution V/) com quatro troços realizados e outros tantos pela frente. José Merceano/Francisco Pereira (Mitsubishi Evo IV) é terceiro a 1m30.2s, pelo que tendo em conta como estão o campeonato, Nuno Mateus tem o triunfo na prova na mão, mas o campeonato, tem que ir a ‘prolongamento’, leia-se, fatores desempate…

Depois de tanto Luís Mota quanto Nuno Mateus terem desistido no Rali Vidreiro, ficou tudo como estava, três vitórias para Mota, duas para Mateus, quando falta apenas esta prova de Viana do Castelo. Os resultados a atirar fora de ambos são zero pontos, pelo que somam tudo o que conseguirem em Viana do Castelo. Mota tem cinco pontos de avanço para Mateus.

