Rali Terras d’Aboboreira/Challenge Clio Rally5: Luís Caetano estreia-se a vencer

O Rali Terras D’Aboboreira, palco de abertura do Challenge Clio Rally5, provou ser um sucesso retumbante com a sua estreia em pisos de terra.

A competição, que utiliza o Renault Clio Rally5 como base, presenteou os fãs com momentos emocionantes: um novo talento a festejar a vitória, duas trocas de liderança e três pilotos distintos a triunfarem nas oito classificativas. Um feito notável foi a ausência de desistências, mesmo numa das provas mais exigentes da temporada.

O jovem piloto de Leiria, Luís Caetano, teve motivos redobrados para festejar. No dia do seu 24.º aniversário, alcançou a sua primeira vitória na competição. Após uma sólida carreira no karting e a conquista do título nacional de Todo-o-Terreno em 2023 (categoria T2), Luís Caetano, acompanhado pelo navegador David Monteiro, demonstra uma evolução notável nos ralis, depois de ter garantido pódios consistentes em 2025.

A liderança inicial pertenceu a Carlos Marreiros, mas na primeira classificativa do segundo dia (Amarante 2), Caetano assumiu a ponta e não mais a largou, selando um triunfo memorável.

“É a minha primeira vitória na competição, ainda para mais no dia em que cumpro 24 anos. Foi um dia fantástico num rali fabuloso, em que conseguimos gerir bem a prova. Atacamos e defendemos quando devíamos e alcançámos a vitória. Daqui para a frente, acho que vamos ter lutas muito boas e não vamos poder baixar a guarda, pois precisaremos de andar mais rápido se quisermos somar mais vitórias”, sublinhou Luís Caetano.

Na estreia no Challenge Clio Rally5, a dupla Miguel Carvalho/António Reis conquistou a segunda posição. O experiente piloto afirmou: “O balanço é muito positivo. Vim para aqui completamente no desconhecido. No primeiro dia tivemos um furo que nos atrasou, mas os outros concorrentes também furaram – exceto o Luís que, independentemente disso, foi um justo vencedor. Venho aqui meter-me no meio dos miúdos, que são muito rápidos. A iniciativa promete muito, especialmente com esta componente das provas em terra. A verdade é que, num rali de terra, todos os carros acabaram, o que prova que a fiabilidade é muito boa.”

Depois de uma carreira feita sobretudo em provas de cariz regional, Henrique Silva foi uma das surpresas da prova de abertura. Com Fábio Ribeiro como navegador, o piloto conquistou o terceiro lugar do pódio.

“Um rali difícil, num momento difícil, com a partida de um amigo próximo. Mas o Challenge é incrível, com um grupo de jovens muito bons. O Luís, que ganhou hoje, faz 24 anos; eu fiz 44, são mais 20 anos. Mas o espírito do grupo é espetacular, o ambiente fantástico e, acima de tudo, esta é uma grande escola. Acho que todos os que gostam de desporto automóvel deviam olhar para o Challenge como a porta de entrada perfeita para este mundo. O concorrente à nossa frente teve um furo e nós herdámos o pódio, mas os ralis são mesmo assim, faz parte da competição.”

Menos sorte teve o algarvio Carlos Rafael Marreiros, que se quedou pelo quarto lugar depois de ter sido o grande dominador do primeiro dia. Um furo na segunda passagem pelo troço de Marão obrigou-o a parar para mudar o pneu, perdendo mais de quatro minutos.

“Estou triste, mas muito satisfeito com o meu andamento. Este ano, estou confiante de que tenho todas as condições para lutar pelas vitórias e pelo título”, sublinhou o piloto, navegado por Ricardo Barreto.

Um furo na antepenúltima classificativa (Aboboreira 1) afastou a dupla Tiago Pereira/Fernando Pereira da discussão pelo pódio.

“Foi pena, mas são os ralis”, referiu o piloto. O quinto lugar acabou por ser o resultado possível. “Este foi apenas o quinto rali em terra que disputei e senti a falta de experiência neste tipo de piso. O mais importante é que adquiri conhecimentos para o futuro; um piloto de ralis só é completo se for competitivo também em terra.”

Com apenas duas participações em ralis, ambas em asfalto, Cristiano Gil foi o sexto classificado, com Ricardo Sousa como navegador.

“Foi uma experiência completamente nova e logo num rali tão duro. Mas gostei bastante e diverti-me com o Renault Clio. Aprendi muito e agora é tirar partido disso nas próximas provas.”

O Rally de Lisboa, que se disputa nos dias 29 e 30 de maio, é a segunda prova do calendário do Challenge Clio Rally5 de 2026, marcando o regresso aos pisos de asfalto.

Classificação final do Rali Terras D’Aboboreira

1º Luís Caetano / David Monteiro, 1h39m07,2s

2º Miguel Carvalho / António Reis, a 19,5s

3º Henrique Silva / Fábio Ribeiro, a 2m34,4s

4º Carlos Marreiros / Ricardo Barreto, a 4m39,4s

5º Tiago Pereira / Fernando Pereira, a 6m04,0s

6º Cristiano Gil / Ricardo Sousa, a 12m12,8s

Classificação do Challenge Clio Rally5

1º Luís Caetano, 25 pontos

2º Miguel Carvalho, 18

3º Henrique Silva e Carlos Marreiros, 15

5º Tiago Pereira, 10

6º Cristiano Gil, 8