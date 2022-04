Rali Terras d’Aboboreira/C. Promo Ralis: nomes mais sonantes, ficaram em casa | AutoSport

O Campeonato Promo de Ralis arrancou com o Rali Vieira do Minho, e este fim de semana prossegue com o Rali Terras d’Aboboreira.

Pelo meio, uma ameaça concretizada de boicote a esta prova do Clube Automóvel de Amarante – que apenas foi apanhada no fogo cruzado das críticas – por parte de um conjunto de equipas, desagradadas com algumas das regras do novo campeonato.

O triunfo em Vieira do Minho foi para Fernando Teotónio, que lutou contra, por exemplo, Adruzilo Lopes e Fernando Peres, e do top 10 final do Rali de Vieira do Minho, só João Vinha/Marcos Silva (Mitsubishi Lancer VI) marcam presença na Aboboreira, entre os 14 inscritos. Em Vieira do Minho foram 31…

No Rali Terras d’Aboboreira os concorrentes do Promo realizam apenas sete classificativas.

SEXTA-FEIRA (15 abril)

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (8,92 km) 16h30

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h30

SÁBADO (16 abril)

PEC 4 – Amarante Natureza Criativa 1 (15,14 km) 10h00

PEC 5 – Marão 1 (10,67 km) 11h00

PEC 6 – Amarante Natureza Criativa 2 12h20

Parque de Assistência 13h15

PEC 7 – Aboboreira 1 (16,00 km) 15h20

PEC 8 – Marão 2 16h20