Rali Terras d’Aboboreira: Bruno Bulacia venceu na TGR Iberian Cup

Bruno Bulacia / Gabriel Morales (Toyota Yaris GR) venceram a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup no Rali Terras d’Aboboreira ao bateram Miguel Campos / Joana Silva (Toyota Yaris GR) por mais de dois minutos com Pedro Lago Vieira / Marco Macedo (Toyota Yaris GR) em terceiro, 3.4s atrás de Campos.

Bulacia liderou do princípio ao fim, no final do primeiro troço já tinha 41.0s de avanço para Pedro Lago Vieira, e 43.9s para Josep Bassas / Xevi Moreno (Toyota Yaris GR), tais estavam as condições da especial, no sábado Bassas ainda tentou reagir, mas só logrou conseguir reduzir a margem em dez segundos até abandonar na PEC5. Pedro Lago Vieira e Miguel Campos estavam separadosp or 13.4s nofinal desta quinta especial, Campos recuperou até aos 4.9s e no último torço passou para o segundo lugar, terminando 3.4s na frente do seu adversário.

Manuel Martins / Rui Vilaça (Toyota Yaris GR) terminaram na sexta posição.

Ricardo Costa / Rui Vilaça (Toyota Yaris GR) desistiram na PEC6, depois de andarem pelo quarto e quinto postos.

Bruno Bulacia lidera destacado o troféu, depois de dois triunfos e um quarto posto no rally Sierra Morena, a próxima prova é no Rally de Lisboa/Memorial Joaquim Santos.

