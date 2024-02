Rali Serras de Fafe: Bruno Bulacia vence na TGR Iberian Cup | AutoSport

O Troféu monomarca organizado pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e MSI contou com 10 inscritos na jornada de abertura, no calendário da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup estão previstas cinco provas inéditas e um aumento significativo do volume de prémios, com o vencedor final a ganhar direito a participar num rali em 2025 com o Toyota GR Yaris Rally. Bruno Bulacia e Javier Villa, três dos seis repetentes na competição dos Toyota GR Yaris RZ Cup de tração integral partiam como principais candidatos à vitória, e confirmaram-no em Fafe. Bruno Bulacia/Gabriele Morales (Toyota GR Yaris RZ) venceram a TGR Iberican Cup, 34.5s na frente de Josep Bassas/Manel Castilla (Toyota GR Yaris RZ). O boliviano só chegou à liderança já na sétima especial, triunfando com boa margem para o espanhol Josep Bassas.

Desde a desistência de Pedro Lago Vieira/Marco Macedo (Toyota GR Yaris RZ) na PE10 que deixaram de haver portugueses no troféu ibérico.

Ao cabo de três troços, Ricardo Costa/Rui Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) lideravam 5.3s na frente de Miguel Campos/Joana Silva (Toyota GR Yaris RZ), mas Campos atrasou na PE5 ficando a 17.1s e caindo para o terceiro lugar, desistindo logo a seguir.

Ricardo Costa manteve a liderança até à PEC6, com um avanço de 9.9s para Bruno Bulacia, mas o boliviano passou para a frente na PEC7 e ficou com um avanço de 36.7s para Josep Bassas. O boliviano foi penalizado 20 segundos na saída da assistência, a margem caiu para 25.4s, mas Bulacia voltou a aumentá-la, colocando-a em 51.8s à entrada do último troço, confirmando a vitória na Lameirinha.

