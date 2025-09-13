Rali Princesa das Astúrias: Perez baralha contas do título na Peugeot Rally Cup Ibérica

O primeiro dia do Rali Princesa das Astúrias, etapa derradeira da Peugeot Rally Cup Ibérica, foi marcado pela inesperada liderança da dupla Sergí Perez e Jaume García. Este resultado inicial introduziu um elemento de incerteza na disputa pelo título, complicando as ambições dos três principais candidatos.

A prova, que encerra a oitava temporada do troféu ibérico, contou com a participação de dez jovens pilotos ao volante dos seus Peugeot 208 Rally4.

Após um incidente que levou à neutralização do troço inicial, apenas três especiais foram disputadas, totalizando 39,51 km cronometrados. Perez e García mantiveram a liderança ao longo da tarde, construindo uma vantagem de 5,9 segundos sobre Nahuel Barba e Santiago Cabrera. Miguel García e Osel Román completaram o pódio provisório, a 37,2 segundos dos líderes.

Candidatos ao título com luta aberta

Entre os principais candidatos ao título, Ricardo Sousa e Luís Marques posicionam-se em quinto lugar, imediatamente à frente de Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez, que ocupam a sexta posição. Ambas as duplas permanecem na corrida pelo ceptro ibérico de 2025. Fariña e Rodríguez, apesar de terem sofrido uma penalização de 10 segundos, ainda seriam os campeões se a prova terminasse nesta fase, devido à regra que considera os três melhores resultados. Contudo, a decisão final está agendada para o segundo dia de competição, onde a luta promete ser intensa.

O segundo e último dia do rali, que se realiza hoje, sábado, será crucial para a atribuição dos títulos da Peugeot Rally Cup Ibérica. Os concorrentes terão pela frente mais três especiais, cada uma percorrida em duas passagens, totalizando 75,36 km cronometrados. Os troços incluem Monte Areo – Carreño (13,48 km), Acuartelamento Cabo No (12,18 km) e Llarena (12,02 km), sendo este último designado como Power Stage, que atribui pontos extra aos três pilotos mais rápidos. A cerimónia do pódio, onde serão coroados os vencedores do rali e os novos campeões de 2025, está marcada para as 18h30, na Praça dos Ferroviários, em Oviedo.