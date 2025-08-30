Rali Porto Santo anuncia “Memorial Pedro Paixão” para honrar legado do piloto

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira irá instituir, a partir de 2025, o “Memorial Pedro Paixão”, uma nova competição que visa homenagear e perpetuar a memória do piloto com o mesmo nome. Este tributo decorrerá em paralelo com a primeira classificativa do Rali Porto Santo, evento agendado para 7 e 8 de novembro, e será disputado no kartódromo da Ilha Dourada.

A escolha do local para esta prova especial não foi aleatória. O kartódromo, um palco de eleição para uma modalidade onde Pedro Paixão se destacou e pela qual nutria uma grande paixão, situa-se a escassas centenas de metros do local onde o malogrado piloto perdeu a vida, em junho de 2022. Esta proximidade simbólica confere um toque emocional e profundo à homenagem.

Velocidade e espetáculo: os pilares do Memorial

Com a autorização e o apoio da família do piloto, o “Memorial Pedro Paixão” distinguirá os concorrentes que melhor encarnarem duas características intrínsecas ao legado de Paixão: a velocidade e o espetáculo. Serão premiados os três pilotos mais rápidos no traçado e os três que mais se destacarem pelo espetáculo proporcionado. A seleção das equipas mais espetaculares ficará a cargo do público, com base numa lista pré-selecionada pela direção da prova.

Esta iniciativa promete infundir um espírito de alegria e entusiasmo à classificativa, evocando o carisma e a energia contagiante que Pedro Paixão deixava por onde passava, uma verdadeira esperança do automobilismo nacional.

O Rali Porto Santo: um encerramento de campeonato com novidades

O Rali Porto Santo, também organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, constitui a última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. O evento terá lugar nos dias 7 e 8 de novembro, com o Pavilhão Multiusos do Porto Santo a servir de quartel-general. A competição desenrolar-se-á ao longo de dois dias, com oito Provas Especiais de Classificação (PEC), divididas entre a noite de sexta-feira e o dia de sábado.

O rali abrangerá um percurso total de 111,71 quilómetros, dos quais 59,63 quilómetros correspondem a percurso seletivo. A organização avança que esta edição trará algumas alterações em relação à sua versão anterior, prometendo um desafio renovado para os participantes. Todas as informações detalhadas sobre o evento podem ser consultadas no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org , e na página de Facebook, www.facebook.com/CA100aHora .

A criação de um memorial em desportos motorizados, como o “Memorial Pedro Paixão”, é uma prática comum e profundamente enraizada na cultura desportiva. Além de honrar individualidades que marcaram uma modalidade, estes tributos servem para inspirar novas gerações de atletas, mantendo viva a chama da paixão e do legado. São momentos que transcendem a competição, tornando-se celebrações da vida, da dedicação e do espírito humano, reforçando a ligação emocional entre os fãs, os atletas e a história do desporto.