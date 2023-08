Rali Município de Mesão Frio: João Barros vence | AutoSport

João Barros / Cristiano Queiroga (Volkswagen Polo GTI R5) foram os vencedores do Rali Município de Mesão Frio. A dupla do Polo GTI R5 dominou a prova vencendo as oito especiais terminando com 1 minuto e 52 segundos de vantagem para a dupla Vitor Pascoal / Ricardo Faria (Porsche 991 GT3 Cup) que foram os segundos classificados na geral. Marco Oliveira / Ricardo Sousa (Volkswagen Polo MK6 N5) terminaram na terceira posição da geral e foram os vencedores do Campeonato Promo Norte. Filipe Teixeira / António Campos (Citroën Saxo Cup) vencera no Campeonato Start Norte.

Resultados AQUI