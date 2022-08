Rali Município de Mesão Frio: 40 inscritos já confirmados | AutoSport

Falta pouco para a apresentação oficial do Rali Município de Mesão Frio, marcada para 17 de agosto, na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, mas a lista de inscritos continua a crescer a bom ritmo para a prova pontuável para o Campeonato Start Norte de Ralis, Desafio Kumho Portugal e Troféu Team Baia.

Já são mais de 40 equipas inscritas, confirmando o interesse do único rali continental disputado no mês de agosto. Disputado desde 2012, o Rali de Mesão Frio já conquistou um lugar de destaque no panorama dos ralis de asfalto em Portugal, devido às espetaculares classificativas da região, à adesão dos adeptos da modalidade e à hospitalidade típica das gentes de Mesão Frio.

No programa do rali estarão oito classificativas de asfalto, divididas entre sábado (27 de agosto) e domingo (28). O fim de semana também incluirá a famosa Festa Branca, que vai animar a Praia Fluvial do Rio Teixeira no sábado à noite, com bar, concerto ao vivo dos One Vision – Tributo a Queen e atuação do DJ Carlos Maia.