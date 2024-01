Rali Jänner: Esquerda 2, carro de rali no fundo… da piscina! | AutoSport

Não sei se estava referido nas notas, mas dada a experiência de Ilka Minor, a equipa devia ter colocado esse ‘perigo’ nas notas, mas também se pode ter dado o caso disso não ter acontecido e a coincidência dar-se. Uma coisa é Ott Tanak sair de estrada e haver um pequeno lago logo ao lado, como sucedeu no Rali do México de 2015, quando o estónio e o seu navegador caíram dentro de água após um despiste, o ‘famoso’ Titanak, outra é haver uma pequena piscina – pois também há verão por aquelas paragens – e um carro de ralis sair de estrada e ficar lá submerso.

Foi o que sucedeu no Rali Jänner (Áustria), com a dupla Johannes Keferböck/Ilka Minor, que terminaram o rali… no fundo de uma piscina! A dupla saiu rapidamente e ilesa, mas o seu Skoda FAbia Rally2 passou a ser um Skoda U-Boat…

Tendo em conta que o Rali Janner é, como habitualmente, a primeira prova do ano, em pleno inverno, a meteorologia costuma ser a que se vê no vídeo, pelo que o ‘banho’ não deve ter sido nada agradável, e se calhar o frio até foi o menor dos problemas…

O rali é de asfalto, mas os pisos costumam ter muita neve e gelo, e a dupla entrou depressa demais na curva, para a aderência que (não) tinham, e a força centrífuga fez o resto…