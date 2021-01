Rali do Ártico: Niclas Grönholm e Valtteri Bottas presentes

Niclas Grönholm e Valtteri Bottas vão estar presentes no Rali do Ártico deste ano. Bottas vai estar ao volante de um Citroen DS3 WRC, enquanto Niclas Grönholm vai estar ao volante de um Volkswagen Polo GTI R5.

Este é o terceiro ano consecutivo para Grönholm no Rali do Ártico, que também conta com a presença do seu tio Timo Rautiainen, como navegador de Valtteri Bottas. O Rali do Ártico está agendado para 15 e 16 de janeiro.