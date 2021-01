Rali do Ártico: Juho Hänninen regressa aos ralis e vence

Juho Hänninen regressou à competição no Rali do Ártico. O piloto finlandês fez dupla com Miika Teiskonen num Toyota Yaris WRC e no final das sete especiais foi o mais rápido, levando o troféu de vencedor para casa.

Para além de Hänninen, o Rali do Ártico também contou com outros pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis como Oliver Solberg, Emil Lindholm ou Ole Christian Veiby, do Campeonato do Mundo de RallyCross, Niclas Grönholm, e até do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Vallteri Bottas.

Solber e Veiby são pilotos oficiais da Hyundai Motorsport e este ano vão competir no WRC2. Para Solberg, esta foi a estreia competitiva no Hyundai i20 R5, tendo terminado o rali na terceira posição.

Wow, stage win on SS8! 👀💪 Fastest overall, including WRC cars! Was a fantastic stage but so much loose snow – I thought I’d lose a lot to the guys behind so it’s a nice surprise to win the stage 👌 (📹 fonrodriguez) pic.twitter.com/lzzAlXikVb — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) January 16, 2021

Para Veiby, o Rali do Ártico não correu tão bem, tendo tido problemas com o acelerador do seu Hyundai.

#ArcticLaplandRally ✅But not with the finish of the @Tunturirally we were hoping for….The throttle got stuck during the stage, and we had to stop and fix it. Eventually finished SS10 but with a big time loss.



Photo Hannu Rainamo pic.twitter.com/skcty8WVsq January 16, 2021

Emil Lindholm, que correu no WRC3 em 2020, esteve presente com um Skoda Fabia Rally2 Evo da MRF Tyres, terminando o rali na quinta posição final. Bottas, que é piloto da Mercedes na Fórmula 1, voltou aos comandos do Citroen DS3 WRC e terminou o rali na sexta posição final.

Daqui a cerca de um mês os pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis estarão nestas especiais, para a segunda ronda do WRC, de 26 a 28 de fevereiro

Foto: Taneli Niinimäki/AKK