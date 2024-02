Rali do Ártico: Elfyn Evans vence, Latvala explica abandono de Rovanpera | AutoSport

Elfyn Evans venceu o Rali do Ártico, batendo Kalle Rovanperä mesmo no final, quando este levava um avanço significativo na classificação geral, quase um minuto, já que o finlandês teve de abrandar perto do final do último troço devido a uma fuga de óleo no motor do Toyota GR Yaris Rally1, uma falha pouco ou nada habitual nos carros nipónicos, que Jari-Matti Latvala se apressou de desmistificar, negando preocupações para a prova sueca que se realiza na próxima semana. Segundo Jari Matti Latvala, o piloto finlandês só saiu do troço em modo híbrido, revelando depois que as peças dos carros de teste têm muitos quilómetros, ao contrário dos carros de prova que têm sempre peças novas a cada rali e a idade e os quilómetros significam que é mais provável que as falhas ocorram em peças ‘usadas’, como é lógico. Ele próprio, levou o seu Toyota Celica ao 20º lugar na competição geral, mas sem a penalização que sofreu no sábado, poderia ter terminado no top 10, com um carro com mais de 30 anos. Mikko Heikkilä, com o novo Toyota GR Yaris Rally2, venceu a prova reservada ao campeonato finlandês com 7.3s de avanço para Teemu Asunmaa (Škoda Fabia RS Rally2).