Rali do Algarve: Retificação de Tempos PE Silves 1 | AutoSport

A Direção de Prova do Rali do Algarve decidiu atribuir tempos nominais aos concorrentes abaixo, na PE2, depois do que sucedeu nesse troço com os dois acidentes. Olhando para os registos parciais, Miguel Correia passa de uma vantagem de 5.5s no Km 9.82 Km (7m40.9s) face a Ricardo Teodósio (o último tempo parcial registado antes de interrupção), um registo que só era batido por Craig Breen, que registou aí 7m26.3s, para uma desvantagem de 11.4s depois da atribuído o tempo nominal.

Eis a justificação da Direção de Prova: “Em sequência da anterior Notificação DP Nº1 e após a passagem dos concorrentes pela PE 4, Silves 2 e consequente análise dos tempos, decidiu a Direção de Prova retificar os tempos de referência anteriormente indicados, referentes à PE2 Silves 1.

Assim, e por constatar que os concorrentes que efetuaram as duas passagens pela PE Silves em circunstâncias consideradas normais, melhoraram em média o tempo da segunda para a

primeira passagem em 27 segundos, foi considerado como o mais adequado e de forma a

garantir a equidade e a verdade desportiva, somar os 27 segundos referidos anteriormente ao tempo efetuado por cada um na segunda passagem da PE4 Silves 2, para atribuição dos tempos na PE2 Silves 1. Assim, os tempos atribuídos a estes concorrentes são os seguintes:

PE 2 Silves 1

13 MIGUEL CORREIA/Jorge Carvalho Skoda Fabia R5 EVO RC2 10:46,2

36 Rakan Al Rashed/Dale Moscatt Skoda Fabia Rally2 RC2 10:59,2

22 Diogo Salvi/Hugo Magalhães Skoda Fabia R5 RC2 11:15,8

12 Lucas Simões/Nuno Almeida Ford Fiesta R5 Mkii RC2 11:18,1

73 José Merceano / Francisco Pereira Mitsubishi Lancer EVO IV A8 12:21,5

71 Luís Mota / Alexandre Ramos Mitsubishi Lancer EVO VI A8 12:36,2

72 Nuno Mateus / Francisca Mateus Mitsubishi Lancer EVO VI A8 12:47,2

115 Márcio Marreiros/Ricardo Barreto Mitsubishi EVO IX P3 12:04,6

104 Fernando Teotónio/Luís Morgadinho Mitsubishi EVO IX X3 12:18,0

110 André Cabeças/Diogo Costa Mitsubishi Mirage X6 12:29,0

121 Armando Carvalho/Ana Santos Mitsubishi EVO IX X3 11:52,6

112 Nuno Carujo/Pedro Silva Mitsubishi EVO IX X3 15:37,7

116 João Bica/João Sena Mitsubishi EVO IX X3 12:06,9