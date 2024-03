Rali do Algarve: Hugo Lopes vence na abertura da Peugeot Rally Cup Portugal | AutoSport

A dupla Hugo Lopes/Magda Oliveira garantiu a vitória no primeiro rali da nova Peugeot Rally Cup Portugal, iniciativa que se estreou no Rallye Casinos do Algarve. Hugo Lopes/Magda Oliveira foram as estrelas do fim-de-semana, tendo dominado por completo os acontecimentos, todavia para a última especial estava reservada uma surpresa. Ao acender-se o aviso de “SOS” no interior do 208 Rally4, alertando para uma potencial situação mais à frente, Lopes levantou o pé, perdendo toda a vantagem acumulada ao longo dos mais de 100 quilómetros cronometrados para quem o perseguia na classificação, e caiu, provisoriamente, para um improvável 4º lugar final.

Depois de várias horas em suspenso, a dupla Lopes/Oliveira acabou mesmo por ver confirmado o triunfo, pelo qual tanto batalhou.

Com este episódio,a dupla Daniel Nunes / José Janela chegou a pensar que tinha herdado a vitória no troféu Peugeot, todavia este triunfo não se confirmou e a dupla ainda foi penalizada por ter entrado 6 minutos atrasada num dos controlos horários.

Onze Peugeot 208 Rally4 terminaram este primeiro rali do troféu nacional. O próximo encontro será no Rali Terras d’Aboboreira, jornada igualmente em terra e que se correrá a 26 e 27 de abril, sendo simultaneamente pontuável para a Peugeot Rally Cup Portugal e para a Peugeot Rally Cup Ibérica, que começa aí a época de 2024.

Classificação

1º Hugo Lopes / Magda Oliveira, a 58m27,2 – CRN Competition

2º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 1m20,3s – Prolama Competição

3º João Andrade / Pedro Santana, a 1m22,5s – JJ Team

4º Pedro Pereira/ João Aguiar, a 1m28,4s – Domingos Sport

5º Daniel Nunes / José Janela, 1m32,2s – Domingos Sport

5º Guilherme Meireles/ Pedro Alves, a 1m47,5s – Racing 4 You

6º Pedro Silva / Roberto Santos, a 2m45,5s – Domingos Sport

7º Luis Morais / Rafael Cunha, a 3m40,2s – PT Racing

8º Diogo Marujo / Jorge Carvalho, a 4h30,0s – Racing 4 You

10º Paulo Roque / Marco Macedo, a 6m47,0s

11º Rafael Cardeira / Luís Boiça, a 8m57,4s – Wintech Competição

Desistência: Rafael Rego (Junior) / Rui Serra – The Racing Factory (na ES6).

Todos em Peugeot 208 Rally4