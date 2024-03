Rali do Algarve: Hugo Lopes também vence na Peugeot Rally Cup Portugal | AutoSport

Depois de conhecida a correção de tempos determinada pelo Diretor de Prova do Rali do Algarve, está encontrado vencedor da Peugeot Rally Cup Portugal entre 12 Peugeot 208 Rally4 se apresentaram neste que foi o encontro inaugural de 2024.

Hugo Lopes/Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4), com o tempo final de 1:08:31.3s triunfa no Algarve entre os concorrentes da iniciativa de promoção e de lançamento de novos valores para os ralis com assinatura da Stellantis Motorsport.

Como na classificação do CPR 2RM, foi também João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4) que alcançaram o segundo lugar, terminando a prova com a diferença de 1:30s para a dupla vencedora, enquanto Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) fechou as posições de pódio.

Foto: Página Facebook Hugo Lopes – Rally

