Rali de Vieira do Minho: Xevi Pons arrancou na frente, espera-se hoje muita luta | AutoSport

O Rali de Vieira do Minho arrancou com a super especial que foi ganha por Xevi Pons (Skoda Fabia Rally2 evo), que bateu Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) por 0.1s. Gus Greensmith (Skoda Fabia Rally2 evo) foi terceiro a 1.7s com Philipe Allen (Hyundai i20 N Rally2) em quarto a 2.3s.

Seguiu-se Rúben Rodrigues (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer evo X), Saku Vierimaa (Mitsubishi Lancer evo X), Samuele Mazzini (Skoda Fabia Rally2 evo) e Gaspar Pinto (Mitsubishi Lancer evo VIII), a fechar o top 10.

O melhor dos 2WD foi José Loureiro (Peugeot 208 Rally4), destacando-se também o jovem Gonçalo Henriques, que com um Renault Clio Rally5, oriundo do prémio por ter vencido a FPAK Júnior Team no ano passado, foi segundo dos 2WD e 15º da geral, curiosamente na frente do campeão nacional de 2WD, Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4).

O rali prossegue hoje com mais seis especiais.

Sábado, 25 de fevereiro

PEC2 Nascento do Ave 1 13.68 km 09:43

PEC3 Campo de Tiro 1 10.51 km 10:13

PEC4 Senhora da Fé 1 10.88 km 10:48

Assistência – Largo da Feira – 30 Min 11:53

PEC5 Nascento do Ave 2 13.68 km 13:21

PEC6 Campo de Tiro 2 10.51 km 13:51

Serviço E – Largo da Feira – 15 Min 14:34

PEC7 Senhora da Fé 2 10.88 km 15:08