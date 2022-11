Rali de Viana do Castelo: Guia da prova | AutoSport

O Clube Automóvel de Santo Tirso realiza este fim de semana o 10º Rali de Viana do Castelo, prova que conta para o Campeonato Portugal GT de Ralis, Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Portugal Júnior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, FPAK Júnior Team e Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, contando ainda com uma Prova Extra.

Nos Clássicos, depois de tanto Luís Mota quanto Nuno Mateus terem desistido no Rali Vidreiro, ficou tudo como estava, três vitórias para Mota, duas para Mateus, quando falta apenas a prova de Viana do Castelo. Os resultados a atirar fora de ambos são zero pontos, pelo que somam tudo o que conseguirem em Viana do Castelo. Mota tem cinco pontos de avanço para Mateus.

No FPAK Júnior Team, Rafael Cunha lidera o campeonato com seis pontos de avanço para Gonçalo Henriques, isto quando falta apenas o Rali de Viana do Castelo pelo que agora é uma espécie de tudo ou nada entre ambos. O piloto da Domingos Sport vem de dois triunfos seguidos, mas o homem da Racing 4You está na frente. O vencedor ganha uma época de Rally5 no CPR em 2023.

Por fim, o Campeonato Promo de Ralis, com Fernando Teotónio sete pontos na frente de Adruzilo Lopes, mas com ambos ainda a poderem ser campeões.

Sábado, 26 de novembro

PEC1 Mujães / Geraz do Lima 1 10.70 km 09:23

PEC2 São Salvador da Torre / Amonde 1 10.40 km 10:01

PEC3 Mujães / Geraz do Lima 2 10.70 km 10:59

PEC4 São Salvador da Torre / Amonde 2 10.40 km 11:37

Serviço B – Campo da Feira – 30 Min 12:52

PEC5 Montaria 1 6.80 km 14:05

PEC6 Outeiro 1 7.10 km 14:48

PEC7 Montaria 2 6.80 km 15:36

PEC8 Outeiro 2 7.10 km 16:19

Serviço C – Campo da Feira – 10 Min 16:54