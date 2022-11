Rali de Viana do Castelo: forte adesão leva a novo limite, 110 inscritos | AutoSport

O Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) vê-se obrigado a encerrar as inscrições para o Rali de Viana do Castelo, em resultado da forte adesão das equipas que levaram o número de inscritos a atingir o novo limite definido pelo aditamento ao regulamento: 110 inscritos.

A prova a disputar na Foz do Lima com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo é uma repetição da edição de Julho passado e que teve de ser adiada, razão pela qual as inscrições registaram requisitos particulares. A prioridade de inscrição para o evento de 25 e 26 de Novembro foi para as equipas que estavam inscritas na edição de Julho, e com um limite de 90 inscrições, as restantes equipas veriam a prioridade de inscrição ir para os inscritos nos campeonatos que o Rali de Viana do Castelo integra, e só depois os restantes.

A forte adesão refletiu-se num número de inscritos muito superior aos 90 inicialmente previstos, pelo que o CAST solicitou à FPAK, 15 dias antes do fecho das inscrições, um aumento do limite do número de inscritos para 110 equipas e o fim do período de inscrições normal já esta 2ª feira.

Até ao prazo que estava inicialmente em vigor – 18 de Novembro – apenas serão aceites inscrições de equipas da edição de julho e equipas inscritas nos campeonatos, e para formalizarem a inscrição terão de fazê-lo contatando diretamente o clube organizador.

A eventual chegada destas novas inscrições implica que algumas equipas já inscritas que não integrem estes critérios (Inscritas em julho e/ou inscritas nos campeonatos) fiquem de fora da lista de inscritos.

O Rali de Viana do Castelo pontua para o Campeonato de Portugal de GT Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, terá uma Prova Extra e tem ainda o aliciante de pontuar para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e para o FPAK Junior Team, além do Desafio Kumho Tyres.

O rali terá a sua parte competitiva integralmente no Sábado dia 26 de Novembro com a disputa de oito provas especiais de classificação. A partida e chegada do rali será no Forte S. Tiago da Barra e o parque de assistência ficará montado no Campo da Agonia.