Rali de Tavira candidato ao futuro Campeonato Start Sul de Ralis | AutoSport

A pouco mais de duas semanas da realização do Rali de Tavira já são conhecidas as primeiras novidades. O Rali vai ter o seu centro nevrálgico na Cidade de Tavira e é considerado pela FPAK, como prova extra, que é candidata ao futuro Campeonato Start Sul de Ralis e Troféu de Ralis Regional Sul de 2023. Este ano integra para já o 5º desafio Kumho Tyres.

O Rali será disputado ao longo de dois dias, conforme já é hábito nas organizações do Clube Automóvel do Sul, sendo o sábado dedicado aos reconhecimentos, verificações e realização da Super Especial, no domingo realizam-se as restantes cinco classificativas, perfazendo assim seis classificativas num total de 59,12 km ao cronómetro.

A organização tem neste momento 19 inscritos, e está esperançada em chegar aos 30, sendo que a data limite para inscrição é o dia 28 de novembro.

08