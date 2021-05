Rali de Portugal: quem irá ser o melhor português? | AutoSport

Ser o melhor português no Rali de Portugal é outro objetivo ainda partilhado por muitos. Já não vale o mesmo que no passado, mas ainda é uma honra e apesar de quem luta pelo CPR ter como objetivo o melhor resultado possível ‘nessa’ prova, que termina na sexta-feira ao fim do dia, muitos deles vão continuar em prova não só para desfrutar do rali mas também para tentar ser o melhor no final da prova. Este ano, só 4 pilotos podem acrescentar mais um triunfo ao seu palmarés de Melhor Piloto Português no Rali de Portugal: Armindo Araújo, Bruno Magalhães, Miguel Campos e Bernardo Sousa. Pedro Meireles esteve inscrito mas teve de ficar em casa devido a um problema físico. Só no final do CPR, se ficará a saber quem seguirá em prova ou dará por terminado o seu rali.

Palmarés (Melhor Português)

Armindo Araújo 9 – 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019

Rui Madeira 5 – 1995, 1996, 1998, 1999, 2001

Carlos Torres 4 – 1978, 1979, 1980, 1982

Francisco Romãozinho 3 – 1969, 1973, 1974

Joaquim Santos 3 – 1983, 1987, 1992

Carlos Bica 3 – 1989, 1990, 1991

Bruno Magalhães 3 – 2007, 2008, 2011

Miguel Campos 2 – 2002, 2015, 2016

Meqepê 2 – 1976, 1977

Adruzilo Lopes 2 – 1997, 2000

Carpinteiro Albino 1 – 1967

António Peixinho 1 – 1968

José Lampreia 1 – 1970

Gomes Pereira 1 – 1971

Giovanni Salvi 1 – 1972

Pedro Cortez 1 – 1975

Peqepê 1 – 1981

Jorge Ortigão 1 – 1984

José Miguel 1 – 1985

Joaquim Moutinho 1 1986

Inverno Amaral 1 1988

Jorge Bica 1 – 1993

Fernando Peres 1 – 1994

Miguel J. Barbosa 1 – 2013

Bernardo Sousa 1 – 2014

Pedro Meireles 1 – 2017